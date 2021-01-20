نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القدسي: العدالة الاجتماعية وامتصاص غضب الأمريكان على رأس أولويات "بايدن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، إننا أمام مشاهد استثنائية في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد فهناك انقسام حزبي كبير، وغضب من تداعيات فيروس كورونا وارتفاع العجز الأمريكي والدين العام، والثكنة العسكرية التي أصبحت عليها واشنطن لتأمين حفل التنصيب، مع وصول أكبر رئيس أمريكي سنًا لسدة الحكم، ووصول امرأة لمنصب نائب الرئيس وهي أول امرأة سوداء، ومشهد اقتحام مؤيدي ترامب للكونجرس المأساوي الذي سيبق عالقًا في الأذهان.

وأضافت "القدسي"، خلال حوارها عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه ربما نشهد خلال الساعات القادمة وضع "بايدن" إكليل من الزهور في مقبرة الشهداء الأمريكيين، ويعود إلى البيت الأبيض ويتولى مهام منصبه بإصدار أكثر من 17 قرار تنفيذي، مع إلغاء العديد من قرارات الرئيس السابق ترامب، فيما يتعلق باتفاقية المناخ، وإجراءات الهجرة ولم شمل الأسرة، وإلغاء حظر السفر على القادمين من دول ذات اغلبية مسلمة، وتداعيات كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية وفرض ارتداء الكمامات بالأجهزة الحكومية، وقرارات تحفيز اقتصادي، خاصة في ظل حالة الغضب من افلاس الشركات وتسريح العمالة.

وتابعت، أن هناك العديد من القضايا ذات الاولوية لإدارة بايدن وعلى رأسها العدالة الاجتماعية وكيفية امتصاص غضب المجتمع الأمريكي والنعرات الطائفية والعرقية والعنصرية والتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، لافتة إلى أن ملف إيران يحظى بكثير من الترقب داخل الأوسط الأمريكية والأوروبية والعربية أيضًا، حيث أن إدارة بايدن تفكر في إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني، وتضع روسيا والصين وإيران في أولوية الاهتمامات.

