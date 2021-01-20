نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي: بريطانيا تنظر للولايات المتحدة كشريك اقتصادي مستقبلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كايد عمر غياطة، المحلل السياسي من لندن، إن العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة استراتيجية وهامة جدًا، وبريطانيا تنظر لأمريكا بأنها صديق قديم وحميم وصديق وشريك اقتصادي مستقبلي، وتنظر بعين الرضا والإيجابية لوصول رئيس جديد منتخب بشكل ديمقراطي ومقبول من قبل كثير من زعماء العالم للحكم.

وأضاف "غياطة"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن جو بايدن، كان نائب للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ولديه علاقات جيدة مع كافة رؤساء العالم، وبريطانيا تأمل أن يكون هناك عقود تجارية اقتصادية يتم ابرامها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتابع، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من أوائل زعماء العالم الذين باركوا نجاح جو بايدن ويرحب دائمًا بقدومه كرئيس جديد، وهو ممن انتقدوا المظاهرات العنيفة التي اتجهت لبناية الكونجرس، وهو محب للسلام ويريد انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن جونسون، كان لديه علاقة حميمة متميزة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكنه يمثل بريطانيا وينظر لمصلحتها ومصلحة بريطانيا في التعامل مع الرئيس الجديد جو بايدن.

