عاجل.. بايدن يدخل البيت الأبيض سيرا على الأقدام مع زوجته

جدة - نرمين السيد - ودخل بايدن، البيت الأبيض سيرا على الأقدام برفقة زوجته، لينهى فعاليات يوم التنصيب. ولم يحضر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، اليوم الأربعاء بالكونجرس الأمريكى.

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