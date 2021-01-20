ارتفاع عدد مصابى انفجار مدريد إلى 11

جدة - نرمين السيد - وأكدت أجهزة الطوارئ المحلية عدد القتلى عبر صفحتها فى "تويتر"، وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الانفجار خلف أيضا 11 جريحا أحدهم فى حالة خطرة، ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفيات وقامت السلطات بإخلاء عدد من المبانى فى محيط الانفجار.
وأفادت الشرطة والطوارئ باستمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار نتيجة الانفجار، وأن خبراء إزالة المتفجرات، سيدخلون المبنى ما إن يكون الوضع آمنا.
ووقع انفجار ضخم فى مبنى وسط مدريد يسكنه قساوسة إحدى الكنائس اليوم الأربعاء، قرب دار لرعاية المسنين ومدرسة.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب الغاز أثناء أعمال ترميم المبنى.
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