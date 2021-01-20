جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، وقع بايدن على إعلان يوم التنصيب، والترشيحات لمناصب وزارية، والتعيينات لمناصب وزارية فرعية، وهى قرارات لا تحتاج إلى مصادقة الكونجرس.
وتقليديا، يقيم الرئيس مأدبة غداء فى الكابيتول هيل بعد التوقيع، ولكن بسبب مخاوف من فيروس كورونا، تم إلغاؤها هذا العام.
وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء، متعهدا بإنهاء "حرب غير متحضرة" ليتولى السلطة فى بلد يعانى من انقسامات سياسية عميقة واقتصاد فى أزمة وجائحة فيروس كورونا التى أودت بحياة 400 ألف فى أمريكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 ورقات.. أول توقيع للرئيس بايدن بعد التنصيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.