3 ورقات.. أول توقيع للرئيس بايدن بعد التنصيب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، وقع بايدن على إعلان يوم التنصيب، والترشيحات لمناصب وزارية، والتعيينات لمناصب وزارية فرعية، وهى قرارات لا تحتاج إلى مصادقة الكونجرس.

وتقليديا، يقيم الرئيس مأدبة غداء فى الكابيتول هيل بعد التوقيع، ولكن بسبب مخاوف من فيروس كورونا، تم إلغاؤها هذا العام.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء، متعهدا بإنهاء "حرب غير متحضرة" ليتولى السلطة فى بلد يعانى من انقسامات سياسية عميقة واقتصاد فى أزمة وجائحة فيروس كورونا التى أودت بحياة 400 ألف فى أمريكا.