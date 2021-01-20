جدة - نرمين السيد - ولفتت "سكاى نيوز"، إلى أنه كما هو معتاد بعد أداء اليمين، يوقع الرئيس الأمريكى ثلاث وثائق أثناء وجوده فى غرفة الرئيس فى مبنى الكابيتول.
حيث يوقع على إعلان يوم التنصيب، والترشيحات لمناصب وزارية، والتعيينات لمناصب وزارية فرعية، وهى قرارات لا تحتاج إلى مصادقة الكونجرس.
وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء، فى حضور عددًا من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بايدن يعين قائما بأعمال وزير الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.