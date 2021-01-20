عاجل.. بايدن يعين قائما بأعمال وزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - ولفتت "سكاى نيوز"، إلى أنه كما هو معتاد بعد أداء اليمين، يوقع الرئيس الأمريكى ثلاث وثائق أثناء وجوده فى غرفة الرئيس فى مبنى الكابيتول.

حيث يوقع على إعلان يوم التنصيب، والترشيحات لمناصب وزارية، والتعيينات لمناصب وزارية فرعية، وهى قرارات لا تحتاج إلى مصادقة الكونجرس.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء، فى حضور عددًا من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية.