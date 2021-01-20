بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ببرقية تهنئة الي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في أعقاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ووجه العاهل الأردني عبر تويتر باللغة الانجليزية رسالة الي الرئيس الأمريكي قائلا : نقدر عاليًا شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا الدائمة مع الولايات المتحدة. كما أعرب الملك الأردني في رسالته الي تطلعه إلى العمل معكم في السعي لتحقيق السلام والازدهار العالميين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت اليوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية حيث أكد علي استعداده التام للعمل مع الجميع من أجل رفعة شأن بلاده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تنصيبه.. حاكم عربي يوجه رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.