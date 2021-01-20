من معبر الوليد الحدودي| 40 شاحنة تحمل مواد عسكرية تتجه لموقع التحالف الدولي

وصلت قافلة تابعة لـ التحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتكون مما يزيد على 40 شاحنة غالبيتها مغلقة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث توجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرق سورية.

وبحسب ماذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن هذه القافلة تعد السادسة التابعة للتحالف الدولي والقوات الأمريكية و التي تدخل الأراضي السورية، خلال هذا العام.

وفي وقت سابق كان المرصد السوري رصد دخول قافلة تابعة لـ التحالف الدولي الي الأراضي السورية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث دخلت نحو 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وتوجهت نحو قواعد التحالف في رميلان وتل بيدر وقواعد أخرى بريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري في 16 من الشهر الجاري، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي مؤلفة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وصهاريج وقود، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو مدينة القامشلي، ومن ثم توجهت إلى قواعد التحالف الدولي في الحسكة و ديرالزور.

وفي العاشر من يناير ، دخلت ايضا نحو 25 شاحنة تابعة للتحالف الدولي إلى قواعدها في محافظة الحسكة قادمة من إقليم كردستان العراق، عبر معبر الوليد الحدودي، ومن ثم انطلقت إلى حقلي كونيكو والعمر النفطيين في محافظة دير الزور، حيث تضم الشاحنات معدات لوجستية وأسلحة ثقيلة من بينها مدافع بالإضافة إلى عربات مصفحة.