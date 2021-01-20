خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية ، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأشارت الصحة السورية في بيان لها الي ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 13313 .
كما رصدت الوزارة وفق التقرير الصادر عنها ونقلته وكالة الأنباء السورية سانا شفاء 77 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6773 .
فيما سجلت الصحة السورية 8 وفيات من الإصابات بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 858 .
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