خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية ، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الصحة السورية في بيان لها الي ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 13313 .

كما رصدت الوزارة وفق التقرير الصادر عنها ونقلته وكالة الأنباء السورية سانا شفاء 77 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6773 .

فيما سجلت الصحة السورية 8 وفيات من الإصابات بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 858 .