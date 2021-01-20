محتضنا زوجته.. شاهد| لحظة دخول بايدن إلى البيت الأبيض

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض، لأول مرة رئيسا للولايات المتحدة، عقب حفل التنصيب.
ونشرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، مقطع فيديو يرصد لحظة دخول بايدن، البيت الأبيض مع زوجته جيل، واحتضنها بحرارة.
ووصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد مغادرة مقبرة أرلنجتون، التي زارها عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وفور اقتراب موكب الرئيس بايدن من البيت الأبيض، خرج هو وأسرته من السيارة الرئاسية، ومشى إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن.
وقبل وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، حضر بعض أعضاء فريقه بالفعل إلى الجناح الغربي وبدأوا في تفريغ أمتعتهم.
وكان بايدن ونائبته كامالا هاريس زارا قبر الجندي المجهول لوضع أكاليل الزهور.
وانضم إلى بايدن ثلاثة رؤساء سابقين هم، باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون ، وذلك في حفل وضع أكاليل الزهور في قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون الوطنية.
كما حضر الحفل السيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.
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