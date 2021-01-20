ملكة بريطانيا توجه رسالة إلى بايدن بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا

أرسلت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمناسبة توليه السلطة.
وقال مصدر ملكي، إن الملكة إليزابيث أرسلت رسالة تهنئة خاصة قبل حفل التنصيب إلى الرئيس بايدن، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
ونوهت الشبكة إلى أن محتوى الرسالة لم يتم الكشف عنها، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن تهنئ رؤساء الدول عند تنصيبهم.
ووصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد مغادرة مقبرة أرلنجتون، التي زارها عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وفور اقتراب موكب الرئيس بايدن من البيت الأبيض، خرج هو وأسرته من السيارة الرئاسية، ومشى إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن.
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