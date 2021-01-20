أبو_حنان يتصدر تويتر عقب مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج أبو حنان، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، تعليقًا على مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض، وتولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الامريكية.

وغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

ووقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مذكرة لتمديد حماية جهاز الخدمة السرية على جميع أبنائه لمدة ستة أشهر، قبل مغادرته البيت الأبيض، وفقًا لما ذكره مصدر مسؤول كبير.

وحسب شبكة "سي إن إن"، فعادةً ما تنطبق الحماية على الأطفال حتى سن 16 عامًا، ولكن من خلال التوقيع على المذكرة، سيتم توفير حماية لجميع أبنائه.

وأقيم اليوم الأربعاء، حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتصدر هاشتاج #ابو­­_حنان قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وجاء التعليق علي مغادرة دونالد ترامب من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي: