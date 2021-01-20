لحظة دخول نائبة بايدن البيت الأبيض

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي الجديدة، كامالا هاريس، إلى البيت الأبيض بصحبة زوجها وعائلتها، بعد الرئيس الجديد جو بايدن وزوجته بقليل.
وأثناء سيرها إلى البيت الأبيض إلى جانب عائلتها ، أخبرت جيم سيوتو مراسلة سي إن إن بأنها "كانت تسير إلى العمل".
دخلت كامالا هاريس بعد حفل تنصيب بايدن، مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور لأول مرة بالبيت الأبيض كنائبة للرئيس.
صنعت هاريس التاريخ اليوم ، بعدما أصبحت أول امرأة سوداء وأول نائب رئيس للولايات المتحدة من أصول جنوب آسيوية .
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