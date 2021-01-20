يهدد الأمن القومي.. إجراء كويتي عاجل بشأن الطائرات الدرون

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضرورة الموافقة الخطية من قبل الأجهزة الأمنية المعنية بالسماح باستيراد طائرات الدرون للشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري، التي قد تحتاج ذلك النوع من الطائرات، الذي يدخل في صميم عملها.
يأتي ذلك في إطار الضوابط المشددة لعملية الاستيراد التي وضعتها وزارة الداخلية الكويتة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
ونقلت صحيفة القبس عن مصادر أمنية قولها بأن : طائرات الدرون أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا يهدد الأمن القومي للبلاد، وقد يستغلها بعض المجرمين في تنفيذ مخططاتهم، ولذلك اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية حازمة لمواجهة هذا الخطر، تمثلت في تصنيف تهمة تسيير طائرات الدرون جريمة أمن دولة.
وواصلت الصحيفة تصريحات المصدر الأمني قائلة : أن جهاز أمن الدولة يرصد ويتابع بشكل دقيق أي شيء يتعلق بملف الطائرات اللاسلكية المسيرة.
والمحت الصحيفة إلى أن التعليمات الصادرة في هذا الجانب واضحة وصريحة، وتنص على ضبط أي شخص له علاقة بتسيير طائرات الدرون بشكل مخالف للقانون، وإحالته إلى جهات التحقيق، ومن ثم إلى النيابة العامة.
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