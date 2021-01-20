تفاصيل : تنصيب جون بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

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عمر شويل - جدة تجري في العاصمة الأمريكية واشنطن أجواء مراسم تنصيب جون بايدن اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021 عقب انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس السابق دونالد ترامب، ليبدأ البيت الأبيض في استقبال رئيسًا جديد وسط حضور ألف شخص فقط وعدد كبير من الإجراءات الأمنية المشددة خلال حفل التنصيب الرسمي ليبدأ غدًا بايدن تولي مهام أمريكا في فترة صعبة للغاية في تاريخ المملكة المتحدة التي أصبح على طاولتها عدد كبير من الملفات الشائكة بمقدمتها الملف الصحي، وملف البطالة، والملف الاقتصادي وغيرهم.

مراسم تنصيب جون بايدن اليوم

أدى الرئيس الأمريكي الجديد اليمين الدستورية وسط حضور عدد كبير من المشاهير كما حضر الرؤساء السابقين فقد تواجد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، تواجد أيضًا نائب الرئيس مايك بينس كما حضر قضاة المحكمة العليا إلى حفل التنصيب في مبنى الكاتبيتول مع إجراءات تباعد اجتماعي مختلفة للحفاظ على الجميع أثناء حفل التنصيب.

اختلف حفل تنصيب بايدن عن غيره من رؤساء الولايات المتحدة، وذلك جراء الأوضاع الجارية والمتصاعدة لجائحة فيروس كورونا، وحدوث اقتحام للكونجرس الأمريكي ونشوب أعمال شغب ووقوع عدد من الإصابات لتصبح واشنطن عبارة عن ثكنة عسكرية قبل أيام من حفل التنصيب، والاكتفاء بعدد حضور قليل للغاية على غير المعتاد أثناء تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

قام بايدن بزيارة مقبرة أرلينغتون الوطنية عقب أداء اليمن الدستورية، كما طالب بايدن عبر تغريدة له منذ قليل بضرورة الوحدة والتضامن للسير قدمًا في طريق الإصلاح وهو الأمر الذي كان سائد خلال مراسم التنصيب التي شهدت حضور الكثيرين بالملابس ذات اللون البنفسجي جاءت بالمقدمة نائبة الرئيس الأمريكي ما يشير إلى توحيد الصف عقب حالة الانقسام الذي خالفه دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأخيرة.