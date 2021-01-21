رابط وموعد إيداع المساعدات المقطوعة لشهر جمادي اللآخر 1442هـ

يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة السعودية، لأنها تمثل لكثير من المواطنين أهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخاصة الفئات محدودة الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، حيث أنها تعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتصرف المساعدة المقطوعة مرة في العام للمواطنين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، وتكون الأولوية في الحصول عليها حسب أسبقية التقديم، بعد توافر الشروط المطلوبة في المتقدم، ويتم الاختيار بعد دراسة شاملة لكل المتقدمين، واختيار الأشخاص الأكثر احتياجاً لهذه الإعانات المقطوعة، ويتم وضعهم على قوائم الانتظار ليأخذوا دورهم، وبعد أن يتم الاختيار يتم إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي، في الحساب البنكي للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدات، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وسوف نقوم بمتابعة موعد إيداع مقطوعة شهر رمضان 1441هـ ونوافيكم بكل جديد.

رابط الحصول على المساعدات المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي، وكان الهدف من ذلك هو توفير جهد ووقت المواطنين السعوديين، في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، من خلال التسجيل الإلكتروني، الذي يتميز بالحيادية وعدم التحيز لأحد في عملية الاختيار، ويستطيع أي شخص الاستعلام والتسجيل من خلال الدخول على رابط المساعدات المقطوعة.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية. لا يقل سن الشخص المتقدم عن 35 عاماً. لا يكون لدى المتقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي أي سجلات تجارية أو أملاك زراعية أو عقارية. لا يتجاوز راتب الشخص المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة عن الحد المانع للصرف. لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للصرف. الحد الأقصى الذي يستطيع أي مواطن سعودي الحصول عليه 30 ألف ريال سعودي من المساعدات المقطوعة، ويتم تحديد المبلغ الذي يحصل عليه بعد تحديد الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة. تصرف المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي للمواطنين السعوديين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي. تصرف لأصحاب الدخل المحدود، والمطلقات والأرامل والمهجورات. يتم وضع المتقدمين للحصول على هذه الإعانات على قوائم الانتظار، حسب أولوية التقديم على المساعدات لحين موعد الصرف. تصرف للمواطن الأعزب الذي لا يتخطى الراتب الشهري له 3000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يأتي:-