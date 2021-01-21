التسجيل في برنامج رواد الألعاب الرقمية الإلكترونية gamechangers.sa

وزارة الاتصالات السعودية قد أعلنت توفير إمكانية التسجيل في برنامج رواد الألعاب الإلكتروني من خلال الموقع الالكتروني التابع للوزارة، فمن خلال برنامج رواد الألعاب الالكتروني تتمكن كافة المواهب المحلية من البدء في الحصول علي فرصة طموحة في مجال تخصص صناعة الألعاب الرقمية البرمجية، كما سيفيد برنامج رواد الألعاب الإلكتروني بالنفع العام علي من تنمية السوق الخاص بالقطاع الترفيهي داخل المملكة العربية السعودية، ويصل ميزانية برنامج الرواد الي 570 مليار ريال، وسوف يتميز البرنامج التابع لوزارة الاتصالات بالتنمية السريعة وقدرته علي تحقيق الأرباح العالية، كما سيحقق البرنامج تجربة فعلية لتنمية مهارات وقدرات إضافية وجذب الكثير من المعرفة، ويتميز البرنامج الجديد بأنه أحد برامج الهادفة للتوظيف ويتم ذلك بالتعاون المثمر مع المعهد العالمي معهد ديجيبن التخصصي، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج رواد الألعاب الإلكتروني بوزارة الاتصالات السعودية.

وزارة الاتصالات السعودية

أوضحت وزارة وزارة الاتصالات عدد متميز من التفاصيل التي يتضمنها عند التسجيل في برنامج رواد الألعاب، وما هي مراحل البرنامج وطريقة الاشتراك، وقد أوضحت الوزارة عن معدل النمو الخاص بسوق الألعاب الإلكترونية والتي تصل نسبتها الي 15 % سنوياً، ويصل عدد المستخدمين حوالي 4.7 مليون لاعب، وتعد المملكة العربية السعودية من ضمن أكبر 20 دولة من حيث الرعاية والإنفاق على مثل هذه النوعية من الألعاب، ويستطيع كل فرد حاصل علي شهادة جامعية سواء شباب أو فتيات التقديم في البرنامج التدريبي لرواد الألعاب الإلكتروني.

تفاصيل برنامج رواد الألعاب الالكتروني

برنامج رواد الألعاب الرقمية الإلكترونية يحتوي علي 3 اتجاهات أساسية، اتجاه علوم التصميمات، اتجاه علوم الكمبيوتر، اتجاه علوم الفنون، ويصل المدة التنفيذية للبرنامج الي عام داخل مدينة الرياض، ويتم الحضور داخل قاعات تم تجهيزها خصيصاً لهذا البرنامج، ويتم الحضور للبرنامج أسبوعياً من يوم الأحد حتى يوم الخميس، علي أن يكون الحضور من الساعة الثامنة صباحاً، حتى الساعة الخامسة مساءً، ويشرف علي التدريب مجموعة من المدربين ذات تخصص عالمي، ويضم البرنامج 2000 ساعة تدريبية، وسوف يمنح البرنامج شهادات معتمدة في نهاية البرنامج.

التسجيل في برنامج رواد الألعاب الرقمية الإلكترونية

تم تخصيص مبلغ 70 ألف ريال سعودي لكل مشروع يتم كمنحة، بالاضافة الي أجهزة وبرامج يتم تقديمها الي جميع المستخدمين، ويتم المشاركة والتسجيل في برنامج رواد الألعاب الرقمية الإلكترونية من خلال الدخول علي موقع gamechangers.sa رابط التسجيل الرسمي للانضمام الي البرنامج.