الصندوق العقاري يوقع اتفاقية ربط مع منصة عقارز ، لصالح المستفيدين للحصول على السكن المناسب من خلال أفضل التوصيات، وتم ذلك يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يناير عام 2021م، 7 جمادى الآخرة لعام 1442 هـ، حيث وقع المدير التنفيذي لقطاع تجربة مواطن وليد النزهان، والمشرف العام لصندوق التنمية العقارية السعودي منصور بن ماضي، اتفاقية تعاون ليتم ربط خدمة المستشار العقاري، مع منصة عقارز، وهي إحدى التطبيقات العقارية بالسوق المحلي بالمملكة، وتعد تلك التجربة الفريدة الأولى من نوعها، لكي يتم تفعيل مشروع نظام الوساطة العقارية، وتحسين تجربة الأسر في الحصول على سكن ملائم.

وكما ذكرنا سابقًا أن تلك التجربة الفريدة هي الأولى من نوعها، لربط المنصات، من أحدث مستجدات صندوق التنمية العقارية، والتي تقدم الوساطة العقارية، وذلك لكي يسهل على المواطن السعودي، ايجاد المسكن المناسب له بالمملكة بأسرع وأيسر الطرق، وسوف تتوالى تكرار تلك التجربة في الأيام القادمة، والجدير بالذكر أن العمل لصالح المواطن السعودي وفق برنامج سكني، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تم إطلاقها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي هدفها الأساسي راحة المواطن السعودي، والعمل على توفير احتياجاته الأساسية، وقد وصل أعداد المستفيدين من المسجلين بتطبيق المستشار العقاري أكثر من 100 ألف أسرة سعودية.

وقد أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن قيام الصندوق العقاري يوقع اتفاقية ربط مع التطبيقات العقارية، مع منصة عقارز لها العديد من الأهداف كلها تصب في مصلحة المواطن السعودي، نذكر منها التالي:

يوفر أفضل 5 خيارات سكنية للمواطن السعودي المؤهل للدعم السكني.

تنوع الاختيارات السكنية، ما بين وحدات سكنية جاهزة، أو تحت الإنشاء أو أراضي في مختلف أنحاء المملكة.

تقديم أفضل 5 اختيارات تمويلية يقدمها تطبيق المستشار العقاري، مما يتيح للمستفيدين الحصول على أفضل خيارات دعم مالي، وأفضل خيارات دعم سكني.

كما أن اتفاقية الشراكة مع التطبيقات العقارية، ستتيح توفير أفضل عروض بيع في مختلف أنحاء المملكة من خلال خرائط تحدد مواقع العقارات بكل دقة.

تقديم معلومات كافية ووافية عن العقار، مما يوفر الوقت والجهد على الأسر السعودية المستفيدة، من ايجاد السكن الملائم.

ولا نغفل عن ذكر أن خدمة المستشار العقاري الإلكترونية، المقدمة من الصندوق العقاري، حازت على جائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل تطبيق للهواتف الذكية خلال العام المنصرم 2020م، مما قدمه من تسهيلات لإيجاد السكن المناسب للأسر السعودية.