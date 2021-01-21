بايدن يعين قائمين بأعمال الخارجية والاستخبارات

بايدن يعين قائمين بأعمال الخارجية والاستخباراتعين الرئيس الأميركي، جو بايدن، دان سميث قائما بأعمال وزارة الخارجية، ودايفيد كوهين، قائما بأعمال مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه.

ووقع بايدن في مبنى الكونغرس ثلاث وثائق تشمل إعلان التنصيب وتعيينات حكومية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، الأربعاء، تولي دايفيد نوركويست مهام القائم بأعمال وزير الدفاع في لحظة انتهاء ولاية الرئيس، دونالد ترامب، وتسلم الرئيس الأميركي، جو بايدن، السلطة.

وأدى جو بايدن القسم القانوني ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أقيم، الأربعاء، في مبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

(الحرة)

