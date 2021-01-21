تشارك بايدن إعاقته.. من هى أماندا جورمان شاعرة حفل التنصيب؟

جدة - نرمين السيد - قدمت أماندا جورمان أصغر شاعرة فى تاريخ الولايات المتحدة رؤية مفعمة بالأمل لبلد منقسم فى قصيدتها "التل الذى نتسلقه"، والتى ألقتها فى حفل تنصيب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.





وبذلك تسير جورمان (22 عاما) وهى من سكان لوس أنجليس على خطى عمالقة الشعر الأمريكى أمثال روبرت فروست ومايا أنجيلو وإليزابيث ألكسندر بأدائها القوى.

وتعد جورمان أصغر شاعرة تلقى قصيدتها فى حفل التنصيب، وفى عام 2014، تم اختيارها كأول شاعرة شابة فى لوس أنجلوس.

وبعد ثلاث سنوات فى 2017، أصبحت أول شاعرة وطنية للشباب فى البلاد وكتبت تحية للرياضيين السود لشركة نايكى للألبسة الرياضية وكتبت عدة كتب وهى فى سن المراهقة.

وُولدت جورمان فى لوس أنجلوس عام 1998، وكانت تعانى من إعاقة فى الكلام "التلعثم" عندما كانت طفلة، وهو بلاء تشاركه مع الرئيس الأمريكى الجديد.

أصبحت جورمان أصغر شاعرة على الإطلاق تؤدى فى حفل تنصيب رئاسى ، داعيةً إلى "الوحدة والتآزر" فى قصيدتها التى كتبتها بنفسها.

قدمت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا عملها The Hill We Climb لكل من الشخصيات البارزة الموجودة فى واشنطن العاصمة والجمهور العالمى المليء بالمليارات.

"عندما يأتى اليوم ، نسأل أنفسنا أين يمكن أن نجد الضوء فى هذا الظل الذى لا ينتهي؟" بدأت قصيدتها التى مدتها خمس دقائق.

وذهبت للإشارة إلى اقتحام مبنى الكابيتول فى وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت: "لقد رأينا قوة من شأنها أن تمزق أمتنا بدلاً من مشاركتها ، ستدمر بلدنا إذا كان ذلك يعنى تأخير الديمقراطية".

وكاد هذا الجهد أن ينجح. ولكن بينما يمكن أن تتأخر الديمقراطية بشكل دورى ، فلا يمكن أبدا هزيمتها بشكل دائم.