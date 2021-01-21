فيديوجراف.. وقائع حفل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أدى الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، فى حفل محدود بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





ويوضح الفيديوجراف التالى وقائع حفل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية: وشارك فى حفل التنصيب، الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية فيما تخلف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وحضر نائبه مايك بنس. وقامت الفنانة ليدى جاجا، بغناء النشيد الوطنى، فيما قدمت جينفر لوبيز فقرة فنية بسيطة خلال حفل التنصيب.

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