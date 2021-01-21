بايدن السر.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاعات قياسية

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما أدى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة، وفق ماذكرت وسائل إعلام.

وأدى تنصيب الرئيس جو بايدن والتوقعات بمزيد من التحفيز الحكومي ، بالإضافة إلى موسم أرباح ناجح حتى الآن ، إلى ارتفاع سوق الأسهم.

وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعا 0.8٪ أو 258 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4٪، و ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 2٪.

ودعا الرئيس جو بايدن أن يكون يوم تنصيبه يومًا للوحدة الوطنية.

وقال بايدن: "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية بعد انتخابات شهدت تصويت عدد أكبر من الأمريكيين أكثر من أي وقت مضى في تاريخ أمتنا ، وحيث تم الاستماع إلى إرادة الشعب والاستجابة لها".

وأضاف: "نحن نفعل ذلك في لحظة الخطر الكبير ، حيث نواجه وباء مميت وأزمة اقتصادية تاريخية ومتفاقمة. ويدعونا ذلك إلى السير لتحقيق العدالة العرقية المتأخرة منذ حوالي 400 عام".

وتابع " هناك أزمة مناخ . نشعر أيضًا بتزايد التطرف السياسي والإرهاب الداخلي - الذي أطلق قبل أيام فقط في مبنى الكابيتول ، قلعة الحرية ، ولكن قبل ذلك يجب أن نواجهه ونهزمه ".