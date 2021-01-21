لا نريد حربا مع إثيوبيا.. البرهان: لن نفرط بشبر من أراضي السودان

في ظل توترٍ للعلاقات بين السودان وإثيوبيا، عقب مداهمة جماعة مسلحة إثيوبية لكمين سوداني ومقتل عناصره، أكد رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، على إن السودان برغم كل شئ لا يرغب في خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أي دولة أخرى.

لكنه أكد على إن "الخرطوم لن تفرط في شبر من أراضيها"، وذلك في ردٍ واضح على المحاولات الإثيوبية للإستيلاء على الأراضي السودانية.

ومن أجل تحقيق هذه المتطلبات من عدم الإنجرار في حربٍ مع إثيوبيا، وفي نفس الوقت حماية الأراضي السودانية، قال البرهان، إن للسودان رغبة في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ويضع علامات على الأرض.

وأوضح أن ما قامت به القوات السودانية في منطقة الحدود الشرقية ما هو إلا انتشار للجيش داخل الأراضي السودانية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية قامت بهذه العملية بتنسيق كامل مع أجهزة الدولة.