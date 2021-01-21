بايدن يعلن 20 يناير يومًا للوحدة الوطنية في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، 20 يناير يومًا وطنيًا للوحدة، وذلك بعد دخوله البيت الأبيض رفقة عائلته ونائبته، كامالا هاريس.

ودعا بايدن إلى تجاوز الخلافات والانقسامات، مؤكدًا أن أمريكا تواجه أزمات تتطلب إجراءات عاجلة، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.