رغم عدم الكشف عنها.. ماذا تحتوي رسالة ترامب لـ بايدن في نظر رواد تويتر؟.. شاهد

ترك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا أمس، الأربعاء، رسالتين لخليفته الجديد، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن.

وقال مصدر مطلع على هذا الأمر لشبكة "سي.إن.إن"، إن ترامب ترك رسالة لبايدن، لكنه لم يكشف عن فحوى الرسالة.

ويعد ترك خطاب للرئيس الجديد القادم إلى البيت الأبيض ضمن التقاليد التي اعتاد عليها رؤساء أمريكا السابقين عند مغادرتهم منصبهم، حيث يتمنون في الخطاب التوفيق للرؤساء الجدد ويقدمون لهم النصائح.

وبحسب "سي.إن.إن" فإن ميلانيا ترامب تركت رسالة ترحيب قصيرة إلى زوجة بايدن، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن فحواها أيضًا.

ونظرًا لذلك، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراحات ساخرة بشأن فحوى رسالة ترامب لـ بايدن، وكان من أبرزها: "جو أنك تعلم أنني من فزت في الانتخابات"، و"أهلا جو.. أعفو عني.. تحياتي".

كما نشر المستخدمون، صورًا من أفلام ورسومات ساخرة بشأن الرسالة التي لم يتم الكشف عن محتواها.