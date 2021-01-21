رغم عدم الكشف عنها.. ماذا تحتوي رسالة ترامب لـ بايدن في نظر رواد تويتر؟.. شاهد

ترك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا أمس، الأربعاء، رسالتين لخليفته الجديد، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن.
وقال مصدر مطلع على هذا الأمر لشبكة "سي.إن.إن"، إن ترامب ترك رسالة لبايدن، لكنه لم يكشف عن فحوى الرسالة.
ويعد ترك خطاب للرئيس الجديد القادم إلى البيت الأبيض ضمن التقاليد التي اعتاد عليها رؤساء أمريكا السابقين عند مغادرتهم منصبهم، حيث يتمنون في الخطاب التوفيق للرؤساء الجدد ويقدمون لهم النصائح.
وبحسب "سي.إن.إن" فإن ميلانيا ترامب تركت رسالة ترحيب قصيرة إلى زوجة بايدن، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن فحواها أيضًا.
ونظرًا لذلك، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراحات ساخرة بشأن فحوى رسالة ترامب لـ بايدن، وكان من أبرزها: "جو أنك تعلم أنني من فزت في الانتخابات"، و"أهلا جو.. أعفو عني.. تحياتي".
كما نشر المستخدمون، صورًا من أفلام ورسومات ساخرة بشأن الرسالة التي لم يتم الكشف عن محتواها.
ودخل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، الأربعاء، البيت الأبيض، لأول مرة رئيسا للولايات المتحدة، عقب حفل التنصيب.
ونشرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، مقطع فيديو يرصد لحظة دخول بايدن، البيت الأبيض مع زوجته جيل، واحتضنها بحرارة.
ووصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد مغادرة مقبرة أرلنجتون، التي زارها عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، فيما غادر ترامب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى فلوريدا بعد توديعه المكتب البيضاوي لأخر مرة.
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