كامالا هاريس تغادر البيت الأبيض بعد دقائق من وصولها

غادرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض، بعد دقائق من وصولها إليه، وتوجهت إلى مبنى الكابيتول، لحضور حلف اليمين لثلاثة نواب ديمقراطيين جدد.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن هؤلاء النواب الثلاثة هم جون أوسوف ورافاييل وارنوك من جورجيا، وكذلك أليكس باديلا الذي تم تعيينه مكان هاريس عن ولاية كاليفورنيا.