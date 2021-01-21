أول خطأ لإدارة بايدن بعد ساعات من تنصيبه ضد دولة عربية

في أول خطأ لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن ، قام أعضاء الإدارة بإضافة صور على موقع "تويتر" للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ليكونا تحت تمثيل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لكنها تدارك الخطأ ، ومسحت الصور.

لكن الخطأ تمكن من توثيقه عدد من الناشطين، حيث التقطوا صور للتعريف الجديد على الحساب والذي قال "السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والضفة الغربية وغزة".

وكان تدارك الإدارة الأمريكية للخطأ بأن تراجعت عنه وأعادت تعريف السفير بالقول: "سفير أمريكا لدى إسرائيل".

وتعهد الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن عقب أدائه اليمين الدستورية بتركيز جهوده على محاربة الخلافات القائمة داخل بلاده.

وقال بايدن: لا نحتفل اليوم بفوز مرشح في الانتخابات بل بسيادة الديمقراطية وتم الإصغاء إلى إرادة الشعب. أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف.

وأضاف بايدن: يتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي، حيث أننا نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدما.

وأكد بايدن: دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي إلى بعضنا البعض.. و يجب أن تصبح الولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن.

ولم يحضر الرئيس السابق دونالد ترامب حفل تنصيب خليفته، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي قاد البلاد بين 1865 و1869.