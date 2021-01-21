وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عدة أوامر رئاسية هامة، وذلك بعد لحظات قليلة من دخوله البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة.
ومن القرارت التي وقعها بايدن، العودة لاتفاق باريس للمناخ وإنهاء حظر السفر على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترامب وأثار عاصفة غضب دوليه تجاهه.
كما وقع بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق العمل بقرار بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".
وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء حظر السفر على الدول الإسلامية.. بايدن يوقع سلسلة أوامر رئاسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.