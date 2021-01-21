بشرى سارة لأصحاب المعاشات في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي للشهر الجاري، في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وتضمن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين والمستفيدات، "المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء".

ببنما بلغت المبالغ المودعة في حساباتهم في مجملها 1,704,496,413 ريالًا سعوديًا، منها 1,410,138,301 ريال للمعاشات الضمانية.

وفيما يتعلق بالمساعدات النقدية لأجل الغذاء بلغت 191,692,200 ريال، و 102,665,912 ريالًا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

يذكر أنه قد أُودعت تلك المبالغ في الحسابات البنكية لأصحاب المعاشات ، لتحسين ظروفهم المعيشية.