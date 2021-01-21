فيديو.. تعرف على أهم أوامر بايدن التنفيذية في يومه الأول

أصدر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عددا من الأوامر التنفيذية، في أول يوم له بالبيت الأبيض.
ومن بين هذ الأوامر، فرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين في الولايات المتحدة.
كما أمر الرئيس المنتخب جو بايدن، تأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.
وأقر بايدن إعادة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، والعودة لاتفاقية باريس للمناخ، التي أعلن الرئيس المتهية ولايته دونالد ترامب لانسحاب منها مطلع العام الماضي.
وتضمنت الأوامر التنفيذية، إلغاء تصريح خط أنابيب "كيستون إكس إل"، وإلغاء مرسوم الهجرة القاضي بحظر السفر على بعض الدول الإسلامية.
كما تضمنت الأوامر تعليق قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك، الذي خصص البنتاغون أكثر من 3 مليارات لإنشائه وذلك بناء على طلب الرئيس السابق دونالد ترمب.
وكان مستشارون لبايدن قد أكدوا إلى أنه لن يضيع أي وقت في طي صفحة عهد ترامب، في عدة ملفات من بينها الجائحة والأوضاع الاقتصادية والتغير المناخي والهجرة.
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