بايدن يحذر المسئولين: سأعزل من لا يعامل الأمريكيين باحترام

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، من أنه سينهي خدمات أي شخص لا يعامل الأمريكيين باحترام.

وأضاف خلال أول كلمة له من داخل البيت الأبيض: "سأتحمل مسئولية أي خطأ يمكن أن أرتكبه".

وقال في سياق آخر إن إدارته ستقوم بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة كورونا، مضيفًا: "نواجه عنصرية غير مسبوقة، وبلادنا مرت بتحديات هائلة ولدينا مسئولية كبيرة".

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"