هيئة الطيران المدني السعودي تعلن 10 ألاف وظيفة شاغرة بعد إطلاق مبادرة توطين 28 مهنة

هيئة الطيران المدني السعودي تعلن 10 ألاف وظيفة شاغرة في وظائف النقل الجوي بعد إطلاق مبادرة توطين 28 مهنة في مختلف التخصصات الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل البطالة في المملكة العربية السعودية، وكان هذا من ضمن رؤية 2030 التي تعمل عليها دولة السعودية من أجل تقليل البطالة لأبنائها وتوفير فرص عمل كثيرة لهم وهذا ما كانوا يسعون إلي تحقيقه لذلك قاموا بإطلاق هذه المبادرة أمس الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 التي أظهرت عدد كبير من الوظائف نحو 10000 ألاف وظيفة بعد توطين 28 مهنة في كثير من التخصصات المختلفة، لذلك نجد أن الكثير من الشباب في دولة السعودية يبحثون عن الوظائف، وما هي الوظائف الشاغرة التي أعلنوا عنها أمس في المبادرة.

هيئة الطيران المدني السعودي أطلقت مبادرة توطين 28 مهنة

أطلقت أمس الثلاثاء الهيئة العامة للطيران المدني في ظل التوجيهات التي تسعى لتحسين الحياة في المملكة العربية السعودية لأبنائها الشباب للماعدتهم في الحياة وتحقيق الأفضل من ضمن أهدافهم في ظهور أفضل اهتماماتهم ضمن رؤية 2030 التي يسعون لتنفيذها هي إطلاق مبادرة توطين 28 مهنة متخصصة في مختلف التخصصات التي أتاحت حوالي 10 ألاف وظيفة مختلفة في وظائف قطاع النقل الجوي وجاءت هذه المبادرة بالتعاون المثمر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللذين يسعون لتحقيق رؤية 2030 وجاءت المبادرة للعمل على تعزيز مجال الطيران في القطاعين سواء العام أو الخاص، والتي تم فيها تحديد المدة اللازمة لتنفيذها ستكون خلال ثلاث سنوات متتابعة والتي تبدأ من عام 2021- 2022- 2023.

وقد وجهت، وناشدت هيئة الطيران المدني جميع شركات الطيران، ومقدمي الخدمات للعاملين في المطارات، ومقاولي الصيانة والتشغيل سرعة البدء في العمل على تنفيذ هذه المبادرة، وقد أوضحت أنه سيتم تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ، وسير المبادرة والمتابعة بشكل شهري، والعمل على إعداد التقارير ورفعها للمسئولين للتأكد من سير الأعمال.

أهم تخصصات هيئة الطيران المدني السعودي التي تم الإعلان عنها ضمن مبادرة توطين 28 مهنة