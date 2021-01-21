عاجل .. تعيين رئيس مؤقت لـ مجلس الشيوخ الأمريكى

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر، أن الديمقراطيين أصبحوا حاليا، وبشكل رسمى أغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى بعد أداء 3 أعضاء جدد اليمين الدستورية.
تنصيب بايدن
وكانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن قد ترأست جلسة لمجلس الشيوخ لأداء الأعضاء الجدد القسم، لتؤكد على سيطرة الديمقراطيين الذى ينتمى إليهم بايدن على مقاليد الشيوخ.
وأدى الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن أدى اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فى حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة فى البلاد.
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