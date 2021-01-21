بايدن يعين القائمين بأعمال وزارت الدفاع والخزانة والاستخبارات

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى الجديد جو بادين، عين القائمين بأعمال الوزارات والمؤسسات الفدرالية على رأسها الدفاع والخارجية والخزانة والاستخبارات الوطنية.





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