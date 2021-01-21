بايدن : ترامب ترك لى رسالة ودية للغاية فى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك له رسالة وصفها بـ "ودية للغاية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الإخبارية.





وأصبح جو بايدن رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية رقم 46 بعد حفل تنصيب رسمى شارك فيها كبار القادة وعدد كبير من أنصار الرئيس الجديد. تنصيب بايدن وأدى الرئيس الأمريكى جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فى حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسميا لمراسم انتقال السلطة فى البلاد.

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