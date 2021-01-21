لقطات مضحكة خلال حفل تنصيب بايدن.. نوم كلينتون وقفازات ساندرز ووقوع كامالا هاريس.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، عدة لقطات مضحكة شهدتها حفل مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، في العاصمة واشنطن.
ومن أبرز اللقطات التي أشعلت السوشيال ميديا هو ظهور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون وهو ينام خلال الحفل وبجانبه زوجته ووزير الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.
كما تداول رواد موقع "تويتر" لقطات مصورة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي ترافق زوجها قبل دخولها منصة أداء اليمين الدستورية أمام الكونجرس، حيث كادت أن تتعثر وهي تهبط على درجات السلم، لتتدارك نفسها بشكل عفوي.
إلا أن السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، فكان هو الفائز الأولى في حملة التعليقات الساخرة التي شهدتها يوم التنصيب، حيث ظهر وهو يجلس وحيدًا مرتديًا قفازات كبيرة.
وتسائل النشطاء عن سر هذه القفازات، إلا أنه وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فهي من صنع مدرسة تدعى جيس إليس، أعطها له كهدية منذ أكثر من عامين.
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