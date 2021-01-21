مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت مرشحة بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تثبيت مرشحة الرئيس جو بايدن، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، وذلك في أول مصادقة برلمانية على تعيينات إدارته.
ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".
وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".
وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن بايدن عين مونتي ويلكينسون قائمًا بأعمال وزير العدل، ودان سميث قائمًا بأعمال وزير الخارجية، و أندي بوكول قائمًا بأعمال وزير الخزانة، وديفد نوركويست قائمًا بأعمال وزير الدفاع.
وأكد الرئيس الأمريكي، تعيين ديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية، وديفد بيكوسكي قائمًا بأعمال وزير الأمن الداخلي.
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن عين ريتش ميلز قائمًا بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة.
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