بقوة 4.5 ريختر.. زلزال يضرب مدينة إزمير التركية

وقع زلزال بقوة 4.5 بمقياس ريختر، اليوم الخميس، على مدينة إزمير التركية، وذلك وسط مخاوف من تكرار مأساة العام الماضي 2020.
وشهدت مدينة إزمير التركية، زلزال مدمر في أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل المئات، ووقع زلزال في 30 أكتوبر من العام الماضي أعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.
وأوضحت إدارة الكوارث أن عدد المصابين جراء الزلزال، بلغ ألفًا و35 شخصًا.
وفي الـ30 من أكتوبر الماضي، وقع زلزالًا بقوة 6.6 درجة بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، والذي أدى لخسائر مادية وبشرية كبيرة.
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