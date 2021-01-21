قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن إدارته ستقوم بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة كورونا.
وأضاف خلال أول كلمة له من داخل البيت الأبيض: "سندعم حرية الإعلام والصحافة، وقد ترشحت من أجل استعادة القيم الأمريكية واحترام تعهداتنا".
وتابع: " نواجه عنصرية غير مسبوقة، وبلادنا مرت بتحديات هائلة ولدينا مسئولية كبيرة".
واستطرد: "لدينا فرصة لتغيير الأمور في الولايات المتحدة، و سأعمل على تغيير الوضع الراهن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول كلمة لـ بايدن داخل البيت الأبيض: نواجه عنصرية شديدة وسنحارب كورونا بأقصى قوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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