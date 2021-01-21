أول كلمة لـ بايدن داخل البيت الأبيض: نواجه عنصرية شديدة وسنحارب كورونا بأقصى قوة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن إدارته ستقوم بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة كورونا.

وأضاف خلال أول كلمة له من داخل البيت الأبيض: "سندعم حرية الإعلام والصحافة، وقد ترشحت من أجل استعادة القيم الأمريكية واحترام تعهداتنا".

وتابع: " نواجه عنصرية غير مسبوقة، وبلادنا مرت بتحديات هائلة ولدينا مسئولية كبيرة".

واستطرد: "لدينا فرصة لتغيير الأمور في الولايات المتحدة، و سأعمل على تغيير الوضع الراهن".