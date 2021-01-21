استعلام عن الحقيبة المدرسية بالضمان الاجتماعي 1442 عبر وزارة الموارد البشرية

استعلام عن الحقيبة المدرسية بالضمان الاجتماعي 1442 من الخدمات التى يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، لاسيما أنها من أشهر المبادرات التى أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بقيمة مالية لدعم الطلاب قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بالسعودية، وخاصة أن هذا العام استثنانى لتداعيات كورونا فأصبح التعليم عن بعد أساسي وبالتالي الباقة التعليمية stc أمرًا لايمكن الاستغناء عنه، كما يتساءلون عن متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1442 لصرفها من مصرف الراجحي قبل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 بالسعودية.

استعلام عن الحقيبة المدرسية بالضمان الاجتماعي 1442

أتاحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن الحقيبة المدرسية إلكترونيًا للحصول على الدعم المخصص للأسر قبل نزول الدعم في مصرف الراجحي الإسلامي عبر موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

النقر على رابط الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

إضافة رمز التحقق المرئي أمامك.

النقر على أيقونة “استعلام”.

تفتح صفحة فيها تفاصيل دعم الحقيبة المدرسية.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي

وضعت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية شروط الحصول على الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الشروط الآتية:

أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدمين للحصول علي الدعم من أبناء المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي. أن يكون عمر الطالب أو الطالبة من 6 سنوات حتي 16 سنه و ليس اكثر من ذلك.

الدعم المالي للطلاب من الضمان الاجتماعي

زادت قيمة الدعم المالي للطلاب من الضمان الاجتماعى للحصول على الحقيبة المدرسية للمستحقين لترتفع من 12 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي مقدم لكل طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية ” الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، ويتم صرفها قبل حضور الطلاب للمدارس.