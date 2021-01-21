تحديث بيانات الموظفين وزارة الصحة السعودية عبر moh.gov.sa

تحديث بيانات الموظفين وزارة الصحة السعودية يتجدد البحث عنها هذه الأيام في ظل أزمة كورونا والاعتماد على التعاملات الإلكترونية للحد من انتشار الوباء، لاسيما أن الفرق الطبية تحارب من أجل تخطى الأزمة، ويتم تحديث بيانات موظف وزارة الصحة عبر moh.gov.sa لمطالعة رواتب العاملين بالوزارة، وكافة أنشطتهم في مختلف مدن المملكة، كما إنه يمكن استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة في حالة فقدها أونلاين أيضًا دون بذل مزيد من الجهد أو الزحام في المؤسسات التابعة للوزارة.

تحديث بيانات الموظفين وزارة الصحة السعودية

تعتبر تحديث بيانات الموظفين وزارة الصحة السعودية من أشهر الخدمات الإلكترونية التى طرحتها الوزارة للتيسير على العاملين لديها ومتابعتهم من خلال قاعدة بيانات شاملة لاسيما عن الانتقال من وظيفة لآخري أو متابعة الرواتب والحوافظ وغيرها من الخدمات.

رابط تحديث بيانات الموظفين وزارة الصحة السعودية

زاد البحث عن رابط تحديث بيانات الموظفين وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني، متسائلين عن خطوات تحديث بيانات موظف وزارة الصحة والتى تشمل الآتي:

الدخول على موقع وزارة الصحة تدوين اسم المستخدم ورمز التحقق والرقم السري. اضغط استمرار الخدمة. سجل البيانات المطلوبة الجنسية وكذلك رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد، والعقد ورقم الجوال. كتابة رمز التحقق دون تغيير. الضغط على استمرار الخدمة، بعد ذلك ننتظر عدة ثواني حتى تأتي رسالة بها كود نقوم بكتابته في الخانة المطلوبة. الضغط على التالي، بعد ذلك سوف يتم تحديث البيانات.

استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة

يفقد الكثير من الموظفين بياناتهم الإلكترونية من كلمة السر والبريد الإلكتروني، ويرغبون معرفة طريقة استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة عند البدء في عمل جديد، لذا أتاحت وزارة الصحة السعودية الطريقة الآتية:

الدخول على رابط وزارة الصحة السعودية

كتابة كلمة المرور واسم المستخدم، وذلك في حالة فقدانها أو نسيانها.

النقرعلى الرابط الخاص بوزارة الصحة لاسترجاع البيانات.

يتم إرجاع كافة البيانات مثل كلمة المرور وتحديثها.

الدخول على خدمة مديري.

الضغط على استعادة كلمة المرور، واسم المستخدم والبريد الالكتروني.

النقر على الاستمرار حتى نظل في الخدمة، ونقوم بكتابة الرقم المرئي والنقر على إرسال.

في النهاية تصل رسالة تأكيد تحمل رمز لا بد من كتابته كما هو دون نقص أو زيادة.

كتابة كلمة مرور جديدة، وبهذا يتم استرجاع جميع البيانات المسجلة من قبل.

استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة عن طريق الجوال