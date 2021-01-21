البيت الأبيض: بايدن يريد استرجاع مكانة واشنطن عالميا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد استرجاع مكانة واشنطن عالميًا.

وأضافت خلال أول إحاطة صحفية منذ دخول بايدن للبيت الأبيض: "أولويات الرئيس بايدن هي إعادة بناء شراكاتنا وتحالفاتنا واستعادة موقع أمريكا على المستوى العالمي".

وتابعت: " نتوقع دعم الجمهوريين والديمقراطيين لخطة بايدن بشأن الحزمة الاقتصادية".

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"