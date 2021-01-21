البيت الأبيض يكشف عن نوايا بايدن بشأن ملف إيران

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سينتهج دبلوماسية المتابعة إزاء إيران، مؤكدةً أنها ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج طهران النووي.

وقالت بيكسي خلال أول إحاطة صحفية بعد دخول بايدن البيت الأبيض: "نتوقع أن يشكل موضوع إيران جانبا من محادثات بايدن مع شركائه وحلفائه".

وأضافت: "بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران، ويجب على طهران العودة للعمل بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".

وتابعت بيكسي قائلة: "الولايات المتحدة ستعزز القيود النووية على إيران عبر السبل الدبلوماسية، ذلك أن طهران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي".