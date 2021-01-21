نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول إحاطة صحفية.. بايدن يلغي حظر السفر على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض في أول إحاطة صحفية له، بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، إن الرئيس الجديد ألغى حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وأقيم حفل تنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أكد خلاله أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".