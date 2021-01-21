انت الان تتابع تفاصيل خبر زيادة جديدة في أسعار السفر للكويت تزيد من أعباء العاملين بالخارج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في قرار جديد يزيد من تكلفة السفر إلى دولة الكويت في الظروف الراهنة، قامت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت بارسال توجيه إلى شركات الطيران الفاعلة في البلاد بإقرار سعر موحد يخص فحوصات مسحات كورونا و التي سيتم القيام بها لجميع القادمين لمطار الكويت الدولي، و جاء هذا التوجيه إثر قرار مجلس الوزراء الكويتي مؤخراً و الذي أقر تحميل سعر المسحات لشركات الطيران و بالتالي للمسافرين بالتبعية.

وحول التكلفة المبدئية للفحص أشارت جريدة الراي الكويتية إلى أنه و طبقاً للمشاورات الجارية حالياً بين الأطراف المعنية فإن سعر المسحة الواحدة سيكون 25 دينار كويتياً أو ما يقارب 500 جنيه مصري ( الدينار الكويتي = 52 حنيه مصري تقريباً)، مع العلم أن المسافر سيطلب منه القيام بمسحتين الأولى عند وصوله للبلاد والثانية بعدها بأسبوع، ما يعني زيادة تكلفة التذكرة الواحدة 50 دينارا كويتياً، يأتي هذا القرار طبقاً لمصادر الجريدة لتخفيف العبء عن وزارة الصحة الكويتية حيث سيقوم القطاع الخاص الكويتي بهذه المسحات.

جدير بالذكر أن القرار يضيف عبئاً مادياً جديداً على المسافرين للكويت خصوصاً من العمالة والذين يعاني عدد منهم حالياً جراء التغيرات الإقتصادية التي نتجت عن الوباء، بالإضافة إلى وجود مصر ضمن الدول التي حظرت الكويت الرحلات المباشرة منها وهو الأمر الذي يتطلب السفر إلى دولة وسيطة لمدة 14 يوم أولاً قبل السفر للكويت ما يرفع تكلفة السفر بشكل كبير.