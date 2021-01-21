إصدار تأشيرة عاملة منزلية إلكترونيا 2021 عبر مساند.. 7 شروط ورابط التسجيل

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إصدار تأشيرة عاملة منزلية إلكترونيا 2021 عبر مساند توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد استيفاء مجموعة من الشروط المطلوبة وذلك من أجل استقدام الوافدين إلى المملكة العربية السعودية بطريقة سليمة، يتم إصدار تأشيرة عمالة في السعودية إلكترونيًا لمنع الزحام في السفارات والمكاتب للعمالة، ولكن إصدار تأشيرة عاملة منزلية إلكترونيا 2021 تتطلب العديد من الخطوات، وتوضيح البيانات بدقة وعناية شديدة
لابد من توافر مجموعة من الشروط من أجل إصدار تأشيرة عاملة منزلية إلكترونيا 2021 وهي على النحو الآتي:
- لابد من وجود حساب على منصة أبشر الإلكترونيّ.
- دفع المخالفات المسجلة على المواطن قبل تقديم طلب الاستقدام.
- دفع رسوم تأشيرة العمالة.
- توفير مستند تعريفي للراتب الخاص بمقدم الطلب؛ بشرط ألّا يقل عن 5,000 ريال شهريًا.
- يشترط سداد رسوم تَأشيرة عامِلة منزليّة.
- لا يقل المبالغ في حساب المتقدم عن 35,00 ريال سعودي خلال الستة أشهر الأخيرة.
- لابد التأكد من جاهزية استقدام العمالة
حُددت رسوم إصدار تأشيرة عاملة منزلية بقيمة قدرها 2,000 ريال سعوديّ، حيث يتم السداد عبر خدمة سداد ويمكن الدفع إلكترونيًا برقم الهوية عن طريق الصراف الآلي.طريقة إصدار تأشيرة عاملة منزلية 2021
- أدخل على منصة مساند الإلكترونيّة.
- أضف بيانات التحقق من الجاهزية لرفع طلب إصدار تاشيرة عاملة منزليّة، والمتمثلة بما يلي:
- هل تمَّ دفع رسوم التأشيرة 2,000 ريال؟
- هل أنت مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- الحالة الوظيفية.
- ما هو نوع إثبات القدرة المالية.
- النقر على أيقونة التالي
- إضافة بيانات تأشيرة العاملة المنزلية المراد إصدارها، والمتمثلة بالآتي:
الوظيفة.
الجنسية.
نقطة الوصول.
الضغط على أيقونة التالي.
- تدوين بيانات القدرة المالية، والمتمثلة بتعريف في الراتب، والحساب البنكي.
- تحميل المستندات والوثائق المطلوبة لإصدار تأشيرة العاملة المنزليّة، مع ضرورة التأكد على جودة ووضوح هذه الوثائق قبل إرفاقها.
- النقر أيقونة التالي.
- الموافقة على البيانات التى تم إدخالها
- الضغط على أيقونة (إرسال).
الوسوم
إصدار تأشيرة عاملة منزلية إلكترونيا 2021 عبر مساند توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد استيفاء مجموعة من الشروط المطلوبة وذلك من أجل استقدام الوافدين إلى المملكة العربية السعودية بطريقة سليمة، يتم إصدار تأشيرة عمالة في السعودية إلكترونيًا لمنع الزحام في السفارات والمكاتب للعمالة، ولكن إصدار تأشيرة عاملة منزلية إلكترونيا 2021 تتطلب العديد من الخطوات، وتوضيح البيانات بدقة وعناية شديدة
لابد من توافر مجموعة من الشروط من أجل إصدار تأشيرة عاملة منزلية إلكترونيا 2021 وهي على النحو الآتي:
- لابد من وجود حساب على منصة أبشر الإلكترونيّ.
- دفع المخالفات المسجلة على المواطن قبل تقديم طلب الاستقدام.
- دفع رسوم تأشيرة العمالة.
- توفير مستند تعريفي للراتب الخاص بمقدم الطلب؛ بشرط ألّا يقل عن 5,000 ريال شهريًا.
- يشترط سداد رسوم تَأشيرة عامِلة منزليّة.
- لا يقل المبالغ في حساب المتقدم عن 35,00 ريال سعودي خلال الستة أشهر الأخيرة.
- لابد التأكد من جاهزية استقدام العمالة
حُددت رسوم إصدار تأشيرة عاملة منزلية بقيمة قدرها 2,000 ريال سعوديّ، حيث يتم السداد عبر خدمة سداد ويمكن الدفع إلكترونيًا برقم الهوية عن طريق الصراف الآلي.طريقة إصدار تأشيرة عاملة منزلية 2021
- أدخل على منصة مساند الإلكترونيّة.
- أضف بيانات التحقق من الجاهزية لرفع طلب إصدار تاشيرة عاملة منزليّة، والمتمثلة بما يلي:
- هل تمَّ دفع رسوم التأشيرة 2,000 ريال؟
- هل أنت مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- الحالة الوظيفية.
- ما هو نوع إثبات القدرة المالية.
- النقر على أيقونة التالي
- إضافة بيانات تأشيرة العاملة المنزلية المراد إصدارها، والمتمثلة بالآتي:
الوظيفة.
الجنسية.
نقطة الوصول.
الضغط على أيقونة التالي.
- تدوين بيانات القدرة المالية، والمتمثلة بتعريف في الراتب، والحساب البنكي.
- تحميل المستندات والوثائق المطلوبة لإصدار تأشيرة العاملة المنزليّة، مع ضرورة التأكد على جودة ووضوح هذه الوثائق قبل إرفاقها.
- النقر أيقونة التالي.
- الموافقة على البيانات التى تم إدخالها
- الضغط على أيقونة (إرسال).
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