نظام الرهن العقاري الجديد 1442 في السعودية.. الشروط والتكلفة

نظام الرهن العقاري الجديد 1442 في السعودية أقرته وزارة المالية، ليتضمن إنشاء الرهن العقاري وحماية للراهم والمرتهن، يدخل ضمن نظام التمويل العقاري الجديد وخاصة أن الكثير من المواطنين بالمملكة يرغبون الحصول على القرض العقاري الجديد، ويتساءلون عن شروط نظام الرهن العقاري الجديد 1442 الأهداف المرجوه منه، بجانب متابعة الرهون العقارية في السعودية لتشجيع الأفراد بالمملكة على التمويل العقاري بما يساهم بالنهوض بالمجتمع اقتصاديًا وتلبية احتياجات أفراده في الوقت ذاته.

نظام الرهن العقاري الجديد 1442 في السعودية

يستهدف نظام الرهن العقاري الجديد 1442 في السعودية العديد من الأمور التى تدعم المواطنين في المملكة ولعل أهمها التالي:

تنسيق العلاقة بين المموّل وبين المستفيد.

رفع مستوى الائتمان.

تقديم الضمان مقابل التمويل، ففي غياب نظام الرهن العقاري كانت البنوك تتعامل (ماتزال حتى يبدأ نفاذ النظام) مع الضمانات العقارية المعروفة بالرهن الواقعي.

ضمانة للدين دون أني ينقل ملكيته للمول الذي يطلق عليه وفقًا للنظام (المرتهن أو الدائن المرتهن).

يبقى العقار لمالكه الأصلي الذي يطلق عليه وفقًا للنظام (الراهن) سواء كان هو المدين الأصلي، أو كان ضامنًا، أو كفيلًا للمدين

شروط الحصول على القرض العقاري الجديد 1442

جاءت شروط الحصول على القرض العقاري الجديد 1442 تشمل الآتي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصل على موافقة وزارة الداخلية إن كان غير سعودي. لايقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. لاتقل مدة عمل المتقدم الحالي عن 6 أشهر. لايقل راتب المتقدم الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي. اعتماد الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها المتقدم لدى البنوك.

تكلفة الرهون العقارية في السعودية

يلجأ الكثير من المواطنين بالسعودية إلى نظام الرهن العقاري الجديد 1442 حيث أن تكلفة العقارات في المملكة العربية السعودية تصل إلى 10 أضعاف الدخل السنوي للفرد، وبالتالي قد يحدث أزمة للعديد من المقيمين في مختلف الدول، فلم يجدون أمامهم سواء التقديم على القرض العقاري.