مع تولى بايدن الحكم .. تسجيل 142 ألف إصابة جديدة بـ كورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأشارت إحصاءات نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بلوغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 23.982.584 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 398.009 وفيات.
تنصيب جو بايدن
جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن أدى اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فى حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة فى البلاد.
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