عاجل .. الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين أول امرأة مديرة للاستخبارات الوطنية

جدة - نرمين السيد - صادق مجلس الشيوخ الأمريكى، منذ قليل، على تعيين المسؤولة السابقة فى وكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه" أفريل هاينز، مديرة للاستخبارات الوطنية، لتصبح بذلك أول عضو فى حكومة الرئيس الجديد جو بايدن يتم تثبيته.





وبهذا تصبح أفريل هاينز أول امرأة تتولى منصب كبير ضابطى الاستخبارات فى البلاد، حيث ستكون مكلفة بالإشراف على أكثر من 12 وكالة استخبارات أمريكية، ويعد اختيار هاينز إشارة إلى أن بايدن ينوى إعادة وكالات التجسس فى البلاد إلى أيدى متخصصى الاستخبارات ذوى الخبرة. جدير بالذكر، أن هاينز التى تبلغ من العمر 51 عاما كانت نائبة لمستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وكانت فى السابق نائبة لمدير سى آى إيه ونائبة لمستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى فى مكتب مستشار البيت الأبيض.

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