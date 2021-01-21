144 حالة جديدة.. ارتفاع كبير لإصابات كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 126 إصابة محلية جديدة، و18 إصابة لقادمين من الخارج، في ارتفاع كبير للإصابات في الصين.

كما تم تسجيل 113 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 844 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

ولم تسجل الصين أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 88701 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4635 حالة وفاة.

وبعد أن هدأت الأوضاع وأصبح أعداد المصابين لا يذكر أو غير موجود، عادة الصين لتسرع في بناء معسكر ضخم للحجر الصحي يمكن أن يأوي أكثر من 4000 شخص ، بعد تفشي Covid-19 هذا الشهر الذي ترك عشرات الملايين من الأشخاص تحت الإغلاق الصارم.

يقع معسكر الحجر الصحي على مشارف شيجياتشوانغ ، عاصمة مقاطعة خبي ، والتي تحيط بالعاصمة الصينية بكين.

نجحت الصين في احتواء انتشار الفيروس إلى حد كبير ، حيث عاد جزء كبير من البلاد إلى طبيعته. ومع ذلك ، أثار الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قلق المسؤولين وأثار مخاوف قبل العام القمري الجديد ، أهم مهرجان سنوي في المقاطعة ، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الأشخاص لزيارة أفراد الأسرة.

بدأ المسؤولون في شيجياتشوانغ ، حيث يتركز تفشي المرض ، اختبارات جماعية وإغلاق صارم ، ونقلوا قرى بأكملها إلى مرافق الحجر الصحي المركزية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.